Ни оппозиции, ни извинениям, ни госканалам, – в Минобороны призвали не верить информации России

Украина уже третью неделю дает решительный отпор рашистским оккупантам. В Минобороны тем временем призвали украинцев ни в коем случае не верить никаким источникам информации врага.

Такое правило касается не только российских СМИ или соцсетей, но и информации от конкретных людей. О правилах информационной гигиены во время войны напомнила заместитель министра Анна Маляр на своей странице в фейсбук.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Какую информацию нельзя потреблять

В информационном поле оккупантов не следует искать лояльных к Украине людей, в частности тех, которые якобы сочувствуют, все понимают и осуждают действия российской власти.

Инструменты информационной войны в современных реалиях позволяют искусственно создавать или использовать условно искренних персонажей вне их воли путем профессионального воздействия на них.

Не стоит доверять и акциям протеста на государственных рашистских каналах, ведь программную сетку для них тщательно прописывают в Кремле. Это касается и извинений, слез, упоминаний об "исторических корнях", "общем прошлом", месте рождения в Украине и тому подобное.

Интересно YouTube заблокировал пропагандистский православный телеканал "Спас"

Во время войны публичное осуждение Путина россиянами может быть специальной засадой врага. Так называемой российской оппозиции это также касается – они не должны любить нашу страну больше, чем свою, несмотря на диктаторский режим в их стране.

Анна Маляр призвала украинцев представить, что информационное поле – заминировано. И чтобы в наше сознание не попала мина замедленного действия, нужно идти только по дороге официальной информации из проверенных украинских источников, не контактируя с информацией по территории врага.

Обратите внимание – россияне пытаются достичь хотя бы чего-то, чтобы отчитаться своему командованию: смотрите видео