Ни подрыв Северо-Крымского канала, ни богатая на осадки зима: из-за чего проблема воды в Крыму

Эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин отметил, что Россия не скрывает одну из настоящих задач ее агрессии против Украины. А именно возобновление поставки воды в Крым по Северокрымскому каналу.

По его словам, начиная с 2015 года, российский оккупант заявлял, что именно отсутствие воды в канале привело в Крыму к "водному кризису".

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"Хотя на самом деле основными факторами стали перенаселение полуострова российскими войсками и колонизаторами, а также халатность водного хозяйства оккупантов", – отметил Борис Бабин.

Он сообщил, что его Ассоциация многократно указывала на износ за годы оккупации систем водораспределения полуострова и коррупционные схемы в так называемом "республиканском предприятии" "Вода Крыма".

Через месяц после установления агрессором противоправного контроля над каналом в Херсонской области российская пропаганда отчитывается о якобы запуске насосной станции под Джанкоем и о "полном заполнении" русла канала,

– рассказал Борис Бабин.

"При этом богатая осадками зима привела, по состоянию на март 2022 года, к максимальному заполнению крымских водохранилищ поверхностного стока", – добавил Бабин.

Несмотря на это, он отметил, что в Симферополе и отдельных других населенных пунктах полуострова – оккупанты ввели графики подачи воды, что обусловлено именно авариями изношенного оборудования. Город Евпатория из-за прорыва магистрального водопровода около Прибрежного, начиная с 28 марта, вообще без водоснабжения.

"Следовательно, ни благоприятная погода, ни "прорыв" Северокрымского канала не привели к преодолению агрессором "водного кризиса" на оккупированном полуострове, который имеет совсем другие основания", –подытожил Бабин.

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