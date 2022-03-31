За його словами, починаючи з 2015 року, російський окупант заявляв, що нібито саме відсутність води у каналі призвела в Криму до "водної кризи".

Важливо Терор та тотальне безглуздя: росіяни почали труїти жителів Криму

"Хоча насправді основними важелями стали перенаселення півострову російськими військами та колонізаторами, а також недбалість водного господарювання окупантів", – зазначив Борис Бабін.

Він повідомив, що його Асоціація багаторазово вказувала на зношеність за роки окупації систем водорозподілу півострову та на корупційні схеми у так званому "республіканському підприємстві" "Вода Криму".

Через місяць після встановлення агресором протиправного контролю над каналом у Херсонській області російська пропаганда звітує про нібито запуск насосної станції під Джанкоєм та про "повне заповнення" русла каналу,

– розповів Борис Бабін

"При цьому багата на опади зима призвела, станом на березень 2022 року, до максимального заповнення кримських водосховищ поверхневого стоку", – додав Бабін.

Попри це все, він зазначив, що у Сімферополі та окремих інших населених пунктах півострова – окупанти запровадили графіки подачі води, що зумовлене саме аваріями зношеного обладнання. Місто Євпаторія через прорив магістрального водогону біля Прибережного узагалі 2 добу, починаючи з 28 березня, взагалі без водопостачання.

"Отже, ані сприятлива погода, ані "прорив" Північнокримського каналу не призвели до подолання агресором "водної кризи" на окупованому півострові, яка має геть інші підґрунтя", – підсумував Бабін.

До теми – Військовий експерт розповів про ціль окупантів: дивіться відео