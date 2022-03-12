Ни покупать, ни продавать: платформа eBay прекратила все сделки с Россией
Источник:Yoowely
Сегодня еще одна компания приостановила свою деятельность в России. Речь идет об американском интернет-сайте eBay.
Платформа приостановила все транзакции по российским адресам. Теперь россияне не смогут ни покупать, ни продавать на eBay. Причиной послужило прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки.
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Мы продолжим оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий,
– также говорится в сообщении.
По информации eBay, теперь в аккаунте продавцов из России будет установлен статус "В отпуске".
Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска и покупатели не смогут приобрести товары – последним поступит сообщение о том, что временно невозможно обработать заказ.
Добавим, ранее eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.
Какие компании покинули российский рынок
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.