Ни на земле, ни на небе: в НАТО решили не привлекать свои силы в войне в Украине

В НАТО решили не привлекать свои силы в войне в Украине, а самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством.

Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу, передает 24 канал.

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Мы сделали болезненное решение – ввести жесткие санкции, оказывать большую поддержку, но в то же время не вовлекать силы НАТО в конфликт в Украине – ни на земле, ни на небе.

– сообщил Столтенберг.

Столтенберг добавил, что это больно, видеть разрушения, как во 2 мировой, и что он восхищен смелостью украинских людей против Путина и российских войск, а потому в НАТО решили ввести сильнейшие санкции за все время.

Такую же позицию раньше озвучили в Белом доме – не хотят закрывать небо над Украиной, потому что это якобы спровоцирует для них прямую войну с Россией.

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