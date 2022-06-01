Ничего не будет, - Арестович ответил на угрозы Лаврова о "привлечении третьих стран" в войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что существуют риски вовлечения третьих стран в войну с Украиной, если Киев получит американские реактивные системы залпового огня. Однако ничего не случится.

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, подобные скандальные заявления не следует воспринимать всерьез.

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Они пустили "пузырь" для своего общества, – Арестович

В Кремле продолжают вбрасывать циничные и абсурдные заявления от истерии, паники и бессилия. Одно из последних заявлений главы российского МИД не стало исключением, а очередной провокацией. По мнению советника руководителя Офиса Президента, подобные высказывания звучат еще с 24 февраля – в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Ничего не будет. Они пустили "пузырь", потому что нужно как-то объяснять своему обществу, а как они не смогли прекратить и сорвать поставки вооружения в Украину,

– объяснил Арестович.

Он добавил, что сами российские военные понимают, если руководство государства-террористки хочет, чтобы они вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей, то должны сорвать поставленные. Теперь же, как считает советник главы Офиса Президента, одним из виновных хотят сделать именно Лаврова .

"Теперь на всех совещаниях Путина глаза опрокидываются на Лаврова. Он говорит: "Не удалось сорвать". Военные говорят, что мы не можем (выполнить поставленные задания – 24 канал). Кто виноват? Лавров", – отметил Арестович.

Арестович ответил Лаврову на очередной бред: смотрите видео 24 канала

Почему это только очередной шантаж

Еще одной темой последних заявлений Лаврова внезапно стала Франция. В этот раз приспешник Путина сказал , что французское государство якобы "разжигает украинский национализм и неонацизм", а также играет в этом одну из инициативных ролей.

В частности, тем, что Лаврова хотят сделать виновным, можно объяснить абсурдные вбросы, ведь ему просто нужно говорить что-то жесткое от тупика. Однако понятно, что угрозы третьими странами являются шантажом, уверен советник руководителя Офиса Президента.

Лаврову нужно что-то грозное говорить. Он говорит: "Мы третьими странами будем угрожать". Какими? США они собрались угрожать? США их раздавят в течение 3 суток. На них живого места не останется, если до этого дойдет. О чем можно говорить?

– риторически спросил он.

Американские РСЗО: что известно

Именно из-за американских реактивных систем залпового огня в Кремле и у Лаврова "подгорело". О новой поддержке Украины от США объявил еще 31 мая представитель Госдепа . Однако он не уточнял, какое оружие отправят.

Предварительно в США не были готовы поставлять Украину это оружие. Однако на последней неделе риторика американцев резко изменилась. Джо Байден в колонке для The New York Times писал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.

В США 1 июня все же объявили новый пакет военной помощи Украине. Она будет достигать 700 миллионов долларов и все же будет включать в себя совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.

Алексей Арестович сказал, что американские MLRS очень помогут Вооруженным Силам Украины. Именно ракетные системы залпового огня MLRS большой дальности действия действительно могут кардинально изменить ход войны , чего, конечно же, очень боится Россия.

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