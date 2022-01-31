Ничего не даст Альянсу: Лавров придумал еще причину, почему Украине "нельзя" в НАТО

Украину в НАТО "затягивают". Но ее вступление в Альянс просто подорвет отношения России и Запада.

Вот такие соображения в российском телеэфире высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Более того, он почему-то думает, что Украина не усилит обороноспособность НАТО.

Также интересно В НАТО еще раз подчеркнули, что не введут свои войска в Украину, если Россия нападет

Деэскалация по-кремлевски: Лавров продолжает унижать Украину

Глава МИД России Сергей Лавров на пропагандистском российском телевидении 30 января охотно продолжил распространять ложь:

Что Украину хотят "затащить" в НАТО.

Что Украина не способна усилить НАТО.

И что она не готова вступать в Альянс.

Конечно, при этом Лавров не упомянул, что украинская армия в мировом рейтинге вооруженных сил от Global Firepower занимает 22 место, а в Европе мы шестые.

В то же время российский министр не забыл сказать о другом – что, мол, вступление Украины в Альянс подорвет отношения России и Запада.

Всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. Это реально подорвет отношения с Россией... Пусть утешают себя тем, что он (Альянс, – 24 канал) "оборонный". Нам от этого не легче,

– пожаловался Лавров.

Кстати, россиянин еще и Черногорию и Северную Македонию обидел. Якобы вклад в безопасность НАТО этих стран "непонятен" из-за их незначительного, по мнению Лаврова, военного и военно-технического ресурса.

Предполагаем, что этот господин, несмотря на высокий дипломатический статус, просто плохо понимает суть концепции оборонного блока, где все защищают каждого.

НАТО в письменном ответе России на ее ультиматумы о "нерасширении" отказалось обещать не принимать Украину в Альянс.

К слову, на днях произошла заочная перепалка Лаврова и Зеленского:

Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии по поводу вероятной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина отметил, что россияне готовы принять украинского лидера – например, в Сочи, – но не для разговора о Донбассе.

– но не для разговора о Донбассе. На что Зеленский ответил: мол, зачем ехать в Сочи, "на лыжах кататься?" Украинский президент не понимает, как он может встречаться с Путиным, и при этом не говорить о главном – Донбассе и Крыме. Комментарий Лаврова Зеленский охарактеризовал как "цинизм хай левела".

А тем временем Путин хочет давать соцвыплаты жителям ОРДЛО с российскими паспортами: смотрите видео