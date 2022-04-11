Ничего нового Россия не покажет, – Фейгин об оружии агрессора
В России истерика повсюду, начиная от поля боя и вплоть до дипломатического фронта. Москва пытается заблокировать поставку оружия Украине любыми способами.
Об этом рассказал Марк Фейгин, российский правозащитник, в эфире 24 канала. Он также отметил, что все возможные виды оружия и техники, которые имеет оккупант, уже применили в Украине.
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Ничего нового не будет, не появятся ни дроны-камикадзе, ни истребители 5 поколения. Этого просто нет и взять неоткуда,
– убежден правозащитник.
По мнению российского правозащитника, все уже увидели слабое место России – бронетехника, она очень слаба. Все 4 поколения танков очень устаревшие, из-за старых двигателей им нужно очень много топлива. Радиотехника тоже устарела, а ее они используют для перехвата информации.
При каких условиях Украина может победить
Но в основном эта война будет очень похожа на "войну со времен Второй мировой", убежден Марк Фейгин. "Многие танков и еще больше пехоты – это отнюдь не война 21 века. Если Украина по количеству и качеству вооружения будет идти на пол шага вперед, то силы этого противостояния будут равными", – резюмирует российский правозащитник.
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