Ничего нового Россия не покажет, – Фейгин об оружии агрессора

В России истерика повсюду, начиная от поля боя и вплоть до дипломатического фронта. Москва пытается заблокировать поставку оружия Украине любыми способами.

Об этом рассказал Марк Фейгин, российский правозащитник, в эфире 24 канала. Он также отметил, что все возможные виды оружия и техники, которые имеет оккупант, уже применили в Украине.

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Ничего нового не будет, не появятся ни дроны-камикадзе, ни истребители 5 поколения. Этого просто нет и взять неоткуда,

– убежден правозащитник.

По мнению российского правозащитника, все уже увидели слабое место России – бронетехника, она очень слаба. Все 4 поколения танков очень устаревшие, из-за старых двигателей им нужно очень много топлива. Радиотехника тоже устарела, а ее они используют для перехвата информации.

в чем не будет перебоев, это в патронах, снарядах и в определенных видах ракет. Потому что все это Россия производит самостоятельно. Марк Фейгин российский правозащитник Резервы не бесконечны, столько металла уже перекинули, что производства не выдерживают. ЕдинственноеПотому что все это Россия производит самостоятельно.

При каких условиях Украина может победить

Но в основном эта война будет очень похожа на "войну со времен Второй мировой", убежден Марк Фейгин. "Многие танков и еще больше пехоты – это отнюдь не война 21 века. Если Украина по количеству и качеству вооружения будет идти на пол шага вперед, то силы этого противостояния будут равными", – резюмирует российский правозащитник.

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