Про це розповів Марк Фейгін, російський правозахисник, у ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що, всі можливі види зброї та техніки, які має окупант, вже застосували в Україні.

Читайте також: Лукашенку поставлять ультиматум, – Фейгін про його зустріч з Путіним

Нічого нового не буде, не з'являться ні дрони-камікадзе, ні винищувачів 5 покоління. Цього всього просто немає і взяти немає звідки,

– переконаний правозахисник.

На думку російського правозахисника, вже всі побачили слабке місце Росії – бронетехніка, вона дуже слабка. Всі 4 покоління танків дуже застарілі, через старі двигуни їм потрібно дуже багато палива. Радіотехніка теж застаріла, а її вони використовують для перехоплення інформації.

чому не буде перебоїв, то це у патронах, снарядах і у певних видах ракет. Бо це все Росія виробляє самостійно. Марк Фейгін російський правозахисник Резерви не безкінечні, стільки металу вже перекинули, що виробництва не витримують. Єдине у. Бо це все Росія виробляє самостійно.

За яких умов Україна може перемогти

Але в основоному ця війна буде дуже схожа на "війну з часів Другої світової", переконаний Марк Фейгін.

"Багато танків та ще більше піхоти – це аж ніяк не війна 21 століття. Якщо Україна за кількістю та якістю озброєння буде йти на пів кроку вперед, то сили цього протистояння будуть рівними", – резюмує російський правозахисник.

Чому Росія лютує не лише через поразки на полі бою: дивіться відео



