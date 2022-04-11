Про це розповів Марк Фейгін, російський правозахисник, у ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що, всі можливі види зброї та техніки, які має окупант, вже застосували в Україні.
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Нічого нового не буде, не з'являться ні дрони-камікадзе, ні винищувачів 5 покоління. Цього всього просто немає і взяти немає звідки,
– переконаний правозахисник.
На думку російського правозахисника, вже всі побачили слабке місце Росії – бронетехніка, вона дуже слабка. Всі 4 покоління танків дуже застарілі, через старі двигуни їм потрібно дуже багато палива. Радіотехніка теж застаріла, а її вони використовують для перехоплення інформації.
За яких умов Україна може перемогти
Але в основоному ця війна буде дуже схожа на "війну з часів Другої світової", переконаний Марк Фейгін.
"Багато танків та ще більше піхоти – це аж ніяк не війна 21 століття. Якщо Україна за кількістю та якістю озброєння буде йти на пів кроку вперед, то сили цього протистояння будуть рівними", – резюмує російський правозахисник.
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