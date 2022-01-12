Ничего об Украине без Украины, – Ермак рассказал, какие гарантии получили от Байдена

Какие-либо вопросы, касающиеся Украины, не будут обсуждаться без ее участия. США и западные партнеры предоставили следующие гарантии.

Гарантии Украина получила, в том числе, и от президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.

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США будут активно участвовать в мирном урегулировании

Ермак рассказал, что США решили активно участвовать в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе.

Принцип "ничего об Украине без Украины" будет доминировать во время любых переговоров,

– сказал политик.

Украина будет делать все для активизации Нормандского процесса и выполнения договоренностей Парижского саммита 2019 года.

Агрессия Москвы станет огромной ошибкой

Ермак убежден, что новая агрессия Кремля против Украины станет огромной ошибкой как со стороны России, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться. Это будет иметь необратимые последствия.

Переговоры США и России: что известно

В Женеве 10 января прошли переговоры России и США о "гарантиях безопасности", которые выдвинула Москва.

Россия потребовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Ее представители цинично заявили, что это вроде бы вопрос нацбезопасности для России.

В США же четко ответили, что никто не будет подвергать сомнению политику открытых дверей НАТО.

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