Ничего, выдержим, – у Зеленского отреагировали на новые ракетные удары России по Украине

Российские военные утром 22 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Офисе Президента уже отреагировали на очередную попытку врага терроризировать украинцев.

Утро 22 октября стало беспокойным для всех без исключения жителей Украины. Сначала в ряде областей, а затем по всей территории нашего государства прозвучали воздушные тревоги. А позже враг начал наносить массированный ракетный удар.

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Враги воюют с гражданскими

Своей реакцией на ракетные обстрелы поделился глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что российские террористы нанесли очередные ракетные обстрелы, чтобы воевать с гражданской инфраструктурой, а также людьми. По словам главы Офиса Президента, мы все выдержим.

Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ,

– подчеркнул он.

Россияне атаковали Запад Украины

Так, о взрывах в Хмельницком сообщил глава городского совета Александр Симчишин. Жители рассказывают, что в городе исчез свет. Глава ОВА Сергей Гамалий ранее отмечал, что оккупанты продолжают ракетные обстрелы, поэтому попросил не игнорировать сирены.

Мэр Луцка Игорь Полищук также известил о прилете. В телеграмм-каналах отметили, что над городом поднялся дым. Также стало известно о том, что в городе перебои с электричеством. Вскоре Полищук добавил, что враг попал в объект энергетики. Также он попросил жителей сделать запас воды.

Взрывы слышали и в Ровенской области. В Суспільном сообщают, что часть жителей рассказывает о перебоях с подачей электричества и воды. Александр Третьяк, мэр Ровно, призвал до отбоя не покидать укрытие.

Поступила информация и о взрывах в Ковеле. Мэр города Игорь Чайка попросил не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО или результаты прилетов. Также призвал зарядить устройства и запастись водой. На месте работают аварийные службы, а работы по восстановлению продолжаются.

На Львовщине также раздавались взрывы. По словам главы ОВА Максима Козицкого, работала ПВО. А вот над Днестровским районом Черниговщины пилоту самолета ВСУ удалось сбить вражескую ракету. Как отметил глава ОВА, обошлось без жертв и повреждений, ведь снаряд упал в озеро.

Глава Тернопольского городского совета Сергей Надал подчеркнул, что в соседних областях проблемы с электроснабжением. Он попросил горожан подготовиться к возможному аварийному отключению света.



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