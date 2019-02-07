Ничего у них не выйдет: мэр Днепра против переименования области

Городской голова Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Депутаты включили в повестку дня сессии и направили в Конституционный суд Украины законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины. Теперь решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую должен рассмотреть Конституционный суд.

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Филатов у себя на Facebook-странице написал, что он категорически против переименования области искусственно придуманным словом.

Это не парламент, а клуб политических самоубийц,

– добавил мэр Днепра.

Более того, он уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Соответствующий законопроект должен рассмотреть Конституционный суд относительно его соответствия требованиям основного закона. Уже после выводов КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее чем 226 голосами. Голосовать за него для принятия в целом Верховная Рада сможет на следующей очередной сессии – для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.

Что такое закон о декоммунизации и при чем тут он?9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.



Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".



После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советскими корнями". Относительно Днепропетровска, то переименование города Рада поддержала 9 мая 2016 года. Предыдущая попытка сделать шаг в переименовании области не удалась – 20 ноября 2018 года Верховная Рада не включила в повестку дня и направила на вывод Конституционного суда проект закона "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины".



Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. 21 ноября Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагал переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую. Уже 23 ноября в парламенте был зарегистрирован альтернативный законопроект №9310-1 о переименовании области в Сичеславскую.