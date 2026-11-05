Францию охватили массовые протесты: более 250 тысяч человек вышли на улицы

5 ноября во Франции прошли масштабные акции протеста, охватившие десятки городов. Участники требуют повышения зарплат, а профсоюзы предупреждают власти, что не намерены прекращать мобилизацию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Об этом сообщает Le Figaro.

Почему требуют протестующие во Франции?

В 73 городах Франции на демонстрации вышли более 250 тысяч человек, по подсчетам профсоюза CGT.

Массовые акции проходят по призыву профсоюзов, которые добиваются повышения заработной платы. Генеральная секретарша CGT Софи Бине заявила, что протесты будут продолжаться, пока правительство не отреагирует на требования участников.

Наше послание такое: ничто нас не остановит. Единственное, что может положить конец мобилизации, – это ответ на наши требования,

– заявила Бине.

Такое заявление она сделала журналистам перед началом демонстрации в Париже. Бине также предупредила французское правительство, что затягивание с ответом на требования протестующих только ухудшит ситуацию.

Что дольше вы медлите, то дороже вам это обойдется,

– подчеркнула глава CGT.

По предварительным сообщениям, в Нанте во время протестов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как забастовка повлияла на работу Эйфелевой башни?

Общенациональная забастовка отразилась и на работе туристических объектов. В частности, сообщалось о закрытии Эйфелевой башни в Париже для посетителей из-за забастовки.

Напомним, массовые акции протеста из-за ухудшения уровня жизни продолжаются во Франции уже несколько недель подряд. В частности, во время беспорядков 31 октября силовики задержали сотни участников митинга.