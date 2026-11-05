Францію охопили масові протести: понад 250 тисяч людей вийшли на вулиці

Про це повідомляє Le Figaro.

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Чого вимагають протестувальники у Франції?

У 73 містах Франції на демонстрації вийшли понад 250 тисяч людей, за підрахунками профспілки CGT.

Масові акції відбуваються на заклик профспілок, які домагаються підвищення заробітних плат. Генеральна секретарка CGT Софі Біне заявила, що протести триватимуть, доки уряд не відреагує на вимоги учасників.

Наше послання таке: ніщо нас не зупинить. Єдине, що може припинити мобілізацію, – це відповідь на наші вимоги– заявила Біне.

Таку заяву вона зробила журналістам перед початком демонстрації в Парижі. Біне також попередила французький уряд, що затягування з відповіддю на вимоги протестувальників лише погіршить ситуацію.

Що довше ви зволікаєте, то дорожче вам це обійдеться– наголосила очільниця CGT.

За попередніми повідомленнями, у Нанті під час протестів поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати.

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Як страйк вплинув на роботу Ейфелевої вежі?

Загальнонаціональний страйк позначився і на роботі туристичних об'єктів. Зокрема, повідомлялося про закриття Ейфелевої вежі в Парижі для відвідувачів через страйк.

Нагадаємо, масові акції протесту через погіршення рівня життя тривають у Франції вже кілька тижнів поспіль. Зокрема, під час заворушень 31 жовтня силовики затримали сотні мітингувальників.