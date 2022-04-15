Ничто не отвернет администрацию Байдена от поддержки Украины, – Госдеп США об угрозах России

Россия присылает США упорные "обращения" не помогать Украине оружием. В Госдепе США заверили: ничто не заставит администрацию Байдена отвернуться от Украины.

Об этом рассказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Его спросили о значении сообщений, которые присылает МИД России.

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Есть такие вещи, которые россияне сказали приватно, – Прайс

Россияне что-то сказали приватно, что-то они сказали публично. Однако ничто не отвернет нас от начатой ​​стратегии,

– заверил Нед Прайс.

Советник Госдепа отказался прокомментировать, что именно было в частной переписке. Это, подчеркнул Прайс, – тайна дипломатии. Однако он отметил, если обвинение Кремля состоит в том, что США оказывают помощь Украине в безопасности, и эта помощь оказывает чрезвычайный эффект, то действительно Вашингтон – тогда виноват.

Байден объявил о помощи на 800 миллионов долларов

Напомним, что ранее президент Байден сообщил о новой военной помощи Украине – на 800 миллионов долларов. Первый рейс с этим вооружением должен прибыть уже в течение суток.

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