В Нидерландах прошли массовые протесты против ужесточения карантина

В Нидерландах после введения более жестких норм карантина люди вышли на протест. Они выступали против ужесточения ограничений.

Протест состоялся в городе Гаага в Нидерландах. Жители с плакатами протестовали через день после введения новых правил, 7 ноября.

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В Нидерландах прошли протесты против ужесточения карантина

Несколько тысяч человек собрались на протест в Гааге, выступая против усиления мер борьбы с коронавирусом, которые вступили в силу 6 ноября.

В частности речь идет о ношении масок и так называемое правило 3G для посещения спортивных клубов, фитнес-центров, зоопарков и других заведений. В частности доступ будут иметь только:

genesen – те, кто переболел COVID-19;

getestet – протестированные;

geimpft – привитые.

Несколько десятков тысяч демонстрантов собрались в Гааге, чтобы выразить протест против карантинных мер, – сообщило издание NOS.

По мнению протестующих такие ограничения "делят общество".

Одна из протестующих, выступая на сцене с речью, сравнила эти ограничения с правилами, которые действовали в Нидерландах во время оккупации страны нацистской Германией. Она также обратила внимание на ограничение прав непривитых сограждан.

В Нидерландах люди вышли на акцию протеста: смотрите видео

Люди в Нидерландах протестовали против ужесточения карантина: смотрите видео

Протесты в Нидерландах: смотрите видео

Люди вышли на улицы Гааги, чтобы власти ослабили ограничение карантина / Фото Annelies и скриншоты из видео

В полиции сообщили, что акция прошла мирно, однако некоторые бросали фейерверки и ругались на полицейских. Кроме ослабления ограничений, люди также затронули социальные проблемы, в частности нехватку доступного жилья, бедность пенсионеров и другие.

Коротко о последних подобных протестах в Украине и мире

В начале ноября против ковидных ограничений, вакцинации и ношения масок выступали протестующие в Киеве. В частности антивакцинаторы перекрыли движение по Киеву и фактически все были без масок.

9 октября в итальянской столице на площади Пьяцца-дель-Пополо собрались более 10 тысяч протестующих, которые требовали отменить паспорта вакцинации. Столкновения дошли до применения водометов и даже захвата правительственного дома.

В конце августа в Германии одновременно состоялись демонстрации за и против карантинных ограничений. Из-за чрезмерного количества участников антикарантинного протеста полиция применила перцовый газ, а также задержала около 100 демонстрантов.

Правительство страны приняло решение вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и таких заведениях, как магазины, библиотеки, больницы и школы. Это произошло из-за существенного роста числа заражений и госпитализаций с COVID-19.