Протест відбувся в місті Гаага, що в Нідерландах. Мешканці з плакатами протестували за день після запровадження нових правил, 7 листопада.

До теми Попри заборону: у Берліні тисячі людей протестували проти карантинних обмежень

У Нідерландах пройшли протести проти посилення карантину

Кілька тисяч людей зібрались на протест в Гаазі, виступаючи проти посилення заходів боротьби з коронавірусом, які набули чинності 6 листопада.

Зокрема мовиться про носіння масок та так зване правило 3G для відвідування спортивних клубів, фітнес-центрів, зоопарків та інших закладів. Зокрема доступ матимуть тільки:

genesen – ті, хто перехворів на COVID-19;

getestet – протестовані;

geimpft – щеплені.

Кілька десятків тисяч демонстрантів зібралися в Гаазі, щоб висловити протест проти карантинних заходів,

– повідомило видання NOS.

На думку протестувальників такі обмеження "ділять суспільство".

Одна з протестувальниць, виступаючи на сцені з промовою, порівняла ці обмеження з правилами, які діяли в Нідерландах під час окупації країни нацистською Німеччиною. Вона також звернула увагу на обмеження прав нещеплених співгромадян.

У Нідерландах люди вийшли на акцію протесту: дивіться відео

Люди в Нідерландах протестували проти посилення карантину: дивіться відео

Протести в Нідерландах: дивіться відео

Люди вийшли на вулиці Гааги, щоб влада послабила обмеження карантину / Фото Annelies та скриншоти з відео

У поліції повідомили, що акція пройшла мирно, однак дехто кидав феєрверки та лаявся до поліцейських. Окрім послаблення обмежень, люди також зачепили соціальні проблеми, зокрема брак доступного житла, бідність пенсіонерів та інші.

Зверніть увагу! Уряд країни ухвалив рішення повернути обов'язкове носіння масок у громадських місцях та таких закладах, як магазини, бібліотеки, лікарні та школи. Це трапилось через суттєве зростання кількості заражень та госпіталізацій з COVID-19.

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