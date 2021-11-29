В Нидерландах путешественники сбежали из "карантинного" отеля: их ловила полиция

В нидерландском аэропорту Схипхол полиция задержала испанца и женщину из Португалии. Они сбежали из отеля для путешественников, где сидят на карантине люди, приезжающие из Южной Африки.

Мужчина и женщина вернулись из Южной Африки на прошлой неделе. Заметим, там сейчас активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон.

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Правоохранители задержали мужчину из Испании и женщину из Португалии в аэропорту Схипхол, которые сбежали из карантинного отеля. Они собирались лететь в Испанию,

– говорится в сообщении.

Полиция Нидерландов также выясняет, как им удалось сбежать и где теперь беглецы должны отбывать карантин. Продолжается расследование, правоохранители решают, как именно наказывать мужчину и женщину, потому что нарушение карантина является преступлением.

Новый штамм коронавируса "Омикрон"

24 ноября британские исследователи впервые заявили о новом варианте коронавируса, который может быть опаснее штамма Дельта. В штамме обнаружили 32 мутации, которые свидетельствуют о большей способности к распространению и вероятной устойчивости к вакцинам.

ВОЗ назвала новую мутацию греческой буквой Омикрон и сообщила, что эта разновидность вируса действительно может стать угрозой для стран.

Из-за нового штамма коронавируса биткоин упал в цене до уровня 53,5 тысячи долларов. Это – самый низкий показатель с начала октября.

Как Европа противостоит новому штамму

В Великобритании объявили, что будут принимать меры для сдерживания распространения Омикрона в стране. Теперь каждый, кто прибывает в Англию, обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и ждать в изоляции его результатов.

Из-за стремительного распространения миром нового штамма Омикрон в Польше хотят усилить карантин. Правительство страны планирует ввести новые ограничения в начале декабря.

11 декабря в швейцарском Люцерне должна была начаться зимняя Универсиада 2021. Менее чем за две недели до старта сообщили, что ее не будет из-за Омикрона.