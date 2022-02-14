Нидерландские компании снова летают в "Борисполь", в том числе и KLM
Источник:международный аэропорт "Борисполь"
Нидерландская авиакомпания KLM 12 февраля объявила, что прекращает полеты в Киев. Однако уже 14 февраля два ее самолета сядут в аэропорту "Борисполь".
Следовательно, можно утверждать, что перевозчик восстановил привычный режим работы, обычно летая дважды в день. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте столичного аэропорта.
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Два воздушных судна авиакомпании KLM 14 февраля сядут в Международном аэропорту "Борисполь":
- в 17:00 – рейс Амстердам – Киев;
- в 17:55 – рейс Одесса – Киев.
Стоит также отметить, что 15 февраля нидерландские самолеты вылетят из аэропорта в Одессу и Амстердам. Кроме этого, из этих городов, а также Парижа, состоятся рейсы в украинскую столицу.
Нидерландские компании снова летают в "Борисполь" / СкриншотОбратите внимание! KLM была первой авиакомпанией, которая отменила полеты в Украину из-за угрозы нового нападения России. Ранее сообщалось, что рейсы приостановлены до 17 февраля.
"Борисполь" работает в обычном режиме
- Международный аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме.
- Практически все рейсы совершаются по расписанию и без изменений в графиках полетов.
- На аэродроме также соблюдаются все необходимые стандарты перевозки.