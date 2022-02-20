Нидерланды изменили свое решение и будут поставлять оружие Украине, – Кулеба

Международные партнеры продолжают помогать нашему государству вооружением на фоне российской угрозы. Нидерланды пересмотрели свое решение относительно поставок оружия Украине.

Еще в 2021 году правительство Нидерландов было против того, чтобы поставлять оружие Украине. Однако на фоне угрозы российского вторжения страна изменила свое решение. Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-трансляции на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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Изменилась непреклонная позиция

По словам Дмитрия Кулебы, позиция Нидерландов в вопросе поставок оружия Украине через закупки НАТО казалась непоколебимой. Однако из-за нынешней ситуации с безопасностью в Украину прибудет нидерландское оборонительное вооружение.

На этой неделе правительство Нидерландов изменило свое решение и поставит нам определенные вещи, важные для нашей обороны, для нашей обороноспособности,

– заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что данное решение правительства Нидерландов связано с проведением переговоров. В частности, с визитом главы правительства страны Мартина Рютте и его встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским и усилиями команды дипломатов.

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На фоне угрозы возможного российского вторжения международные партнеры помогают Украине военным вооружением. Несколько десятков самолетов в Киев прибыли из США. Также вооружением помогает Великобритания, Польша, Чехия, Латвия, Литва и Эстония.

Однако до недавнего времени Нидерланды и Германия были теми странами, которые выступали против предоставления оружия нашему государству. В настоящее время на этой позиции остается официальный Берлин. Там свое видение аргументируют стремлением урегулировать напряжение дипломатическим путем.

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