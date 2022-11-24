В Нидерландах из-за выброса токсического вещества пострадали восемь человек

24 ноября 2022 , 11:16
Читати новину українською

Источник:

NOS

В Нидерландах из-за выброса ядовитого вещества пострадали 8 человек. Один из людей получил серьезные травмы.

В Мурдейке в Северном Брабанте 8 человек заболели из-за выброса токсичного вещества на промышленную территорию. Их госпитализировали в больницу.

К теме Реакция Москвы на вердикт по делу MH17: МИД Нидерландов вызвал российского посла

Что случилось

Утечка произошла в здании, в котором находились работники двух компаний:

  • первая – специализирующаяся на очистке резервуаров,
  • вторая – занимающаяся хранением масел и химикатов.

До сих пор непонятно, что вызвало утечку. По данным службы безопасности региона ситуация быстро стабилизировалась, опасности для окружающей среды нет. Однако один из 8 пострадавших был серьезно ранен. Остальные находившиеся в здании сотрудники эвакуированы в другое помещение.

Последние новости из Нидерландов

  • Гаагский суд 17 ноября признал двух российских боевиков Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.
  • Их заочно приговорили к пожизненному заключению
  • Также злоумышленникам нужно выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат составит 16 миллионов евро.
  • Россия опять отвергла свою ответственность и назвала это  "политическим заказом"

Автор: Анастасія Кушпіт