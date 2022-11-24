В Нидерландах из-за выброса токсического вещества пострадали восемь человек

В Нидерландах из-за выброса ядовитого вещества пострадали 8 человек. Один из людей получил серьезные травмы.

В Мурдейке в Северном Брабанте 8 человек заболели из-за выброса токсичного вещества на промышленную территорию. Их госпитализировали в больницу.

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Что случилось

Утечка произошла в здании, в котором находились работники двух компаний:

первая – специализирующаяся на очистке резервуаров,

вторая – занимающаяся хранением масел и химикатов.

До сих пор непонятно, что вызвало утечку. По данным службы безопасности региона ситуация быстро стабилизировалась, опасности для окружающей среды нет. Однако один из 8 пострадавших был серьезно ранен. Остальные находившиеся в здании сотрудники эвакуированы в другое помещение.

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