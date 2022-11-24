В Нидерландах из-за выброса токсического вещества пострадали восемь человек
24 ноября 2022 , 11:16Читати новину українською
Источник:NOS
В Нидерландах из-за выброса ядовитого вещества пострадали 8 человек. Один из людей получил серьезные травмы.
В Мурдейке в Северном Брабанте 8 человек заболели из-за выброса токсичного вещества на промышленную территорию. Их госпитализировали в больницу.
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Что случилось
Утечка произошла в здании, в котором находились работники двух компаний:
- первая – специализирующаяся на очистке резервуаров,
- вторая – занимающаяся хранением масел и химикатов.
До сих пор непонятно, что вызвало утечку. По данным службы безопасности региона ситуация быстро стабилизировалась, опасности для окружающей среды нет. Однако один из 8 пострадавших был серьезно ранен. Остальные находившиеся в здании сотрудники эвакуированы в другое помещение.
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