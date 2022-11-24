У Мурдійці у Північному Брабанті 8 людей захворіли через викид токсичної речовини на промисловій території. Їх госпіталізували до лікарні.

До теми Реакція Москви на вердикт у справі MH17: МЗС Нідерландів викликало російського посла

Що трапилось

Витік стався у будівлі, в якій перебували працівники двох компанії:

перша – яка спеціалізується на очищенні резервуарів,

друга – яка займається зберіганням олій та хімікатів.

Досі незрозуміло, що спричинило витік. За даними служби безпеки регіону, ситуація швидко стабілізувалася, небезпеки для довкілля немає. Проте один із 8 постраждалих серйозно поранений. Решта співробітників, які перебували у будівлі, евакуйовані в інше приміщення.

Останні новини з Нідерландів