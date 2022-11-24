У Мурдійці у Північному Брабанті 8 людей захворіли через викид токсичної речовини на промисловій території. Їх госпіталізували до лікарні.
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Що трапилось
Витік стався у будівлі, в якій перебували працівники двох компанії:
- перша – яка спеціалізується на очищенні резервуарів,
- друга – яка займається зберіганням олій та хімікатів.
Досі незрозуміло, що спричинило витік. За даними служби безпеки регіону, ситуація швидко стабілізувалася, небезпеки для довкілля немає. Проте один із 8 постраждалих серйозно поранений. Решта співробітників, які перебували у будівлі, евакуйовані в інше приміщення.
Останні новини з Нідерландів
- Гаазький суд 17 листопада визнав двох російських бойовиків Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.
- Їх заочно засудили до довічного ув'язнення.
- Також зловмисників зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.
- Росія вкотре відкинула свою відповідальність та назвала це "політичним замовленням".