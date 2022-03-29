Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже

Нидерланды высылают 17 российских офицеров – сотрудников разведки. Правительство страны подчеркнуло, что их дальнейшее присутствие представляет угрозу национальной безопасности.

В МИД Нидерландов уже вызвали российского посла, чтобы известить его о принятом решении. Дипломаты, которых подозревают в шпионаже, должны уехать из страны в течение двух недель.

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Никаких деталей пока не разглашают. В то же время в МИД Нидерландов отметили, что сделали это для безопасности собственной страны. В частности, на фоне войны России с Украиной.

Высылку дипломатов Нидерланды согласовали с рядом стран. В частности, США и Польшей.

Всего в Нидерландах были аккредитованы 75 российских дипломатов. Сейчас остаются 58.

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