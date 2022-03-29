У МЗС Нідерландів вже викликали російського посла, аби сповістити його про ухвалене рішення. Дипломати, яких підозрюють у шпигунстві, мають виїхати з країни упродовж двох тижнів.

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Жодних деталей наразі не розголошують. Водночас у МЗС Нідерландів зауважили, що зробили це задля безпеки власної країни. Зокрема, на тлі війни Росії з Україною.

Вислання дипломатів Нідерланди узгодили з низкою країн. Зокрема, США та Польщею.

Загалом у Нідерландах були акредитовані 75 російських дипломатів. Наразі залишаються 58.

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