Даже списали 5 статью НАТО: хунты Нигера, Буркина-Фасо и Мали создали военный союз

Мали, Нигер и Буркина-Фасо, три западноафриканских страны Сахеля, которыми руководят военные хунты, подписали пакт о безопасности. Страны обязались прийти на помощь друг другу в случае какого-либо восстания или внешней агрессии.

Три страны пытаются сдерживать исламских повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", а также наблюдают напряженность в отношениях с соседями и международными партнерами из-за переворотов.

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Мали, Нигер и Буркина-Фасо заключили коллективный договор о безопасности

Переворот в Нигере вбил еще один клин между этими тремя странами и странами регионального блока – Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS), которое пригрозило применить силу для восстановления конституционного правления в стране.

Мали и Буркина-Фасо пообещали прийти на помощь Нигеру, если он подвергается нападению.

Любое нападение на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких договорных сторон будет рассматриваться как агрессия против других сторон,

– говорится в уставе так называемого пакта, известного как Альянс государств Сахеля.

Сообщается, что государства будут оказывать помощь индивидуально или коллективно, в том числе с применением вооруженной силы.

"Сегодня я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигеру Липтако-Гурмскую хартию о создании Альянса государств Сахеля с целью создания системы коллективной обороны и взаимопомощи", – заявил лидер малийской хунты Ассими Гойта.

Сахельский альянс, поддерживаемый Францией, распался

Все три государства были членами поддерживаемого Францией Сахельского альянса G5 вместе с Чадом и Мавритании, созданного в 2017 году для борьбы с исламистскими группировками в регионе.

После военного переворота Мали покинула неактивную организацию, в то время как свергнутый президент Нигера Мохаммед Базум заявил в мае прошлого года, что после выхода Мали сила "мертва".

Отношения между Францией и этими тремя государствами ухудшились после переворотов.

Франция была вынуждена вывести свои войска из Мали и Буркина Фасо и находится в напряженном противостоянии с хунтой, захватившей власть в Нигере после того, как попросила ее вывести свои войска и посла. Франция отказалась признать власть хунты.