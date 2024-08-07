Из-за "агрессии и поддержки террористов": Нигер также разрывает дипломатические отношения с Украиной

В Нигере у власти находится пророссийская хунта. В июле Мали, Нигер и Буркина-Фасо создали Конфедерацию государств Сахеля (АЕС) и обратились к России за военной помощью. 24 Канал передает детали.

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной 5 августа. Это произошло после разгрома вагнеровцев и заявлений украинской стороны, в частности представителя ГУР Андрея Юсова.

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Что известно о немедленном разрыве дипотношений со стороны Нигера

Там обвинили Украину в агрессии и поддержке террористов. Об этом заявил на телевидении представитель правительства Амаду Абдурахман. Также он сказал, что Нигер будет требовать созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Правительство Республики Нигер, полностью солидаризируясь с правительством и народом Мали, решает, руководствуясь полным суверенитетом, немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной,

– заявил Абдурахман.

Слова Андрея Юсова о том, что повстанцы-туареги получили всю необходимую информацию, он назвал подрывными и неприемлемыми. А правительство Нигера узнало о них "с большим удивлением и глубоким возмущением".

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Заявления малийской хунты об Украине

В Мали решили принять необходимые меры для недопущения какой-либо дестабилизации со стороны африканских государств и, в частности, со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе. А еще – официально извещать региональные и международные органы, а также государства, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма".

Там считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности в Мали. И говорят, что в Украине у власти нацисты.

В то же время власть Мали поддерживается благодаря ЧВК "Вагнера".

В МИД Украины назвали решение правительства Мали о разрыве дипломатических отношений недальновидным и поспешным. В ведомстве решительно отвергли обвинения правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма". Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры реагирования на недружественные действия Мали.