В Нигерии из тюрьмы сбежали 1 840 заключенных. Это произошло после нападения вооруженных людей, которые штурмовали здание со взрывчаткой.

Нигерийцы бежали из тюрьмы в штате Имо. В службе исправительных учреждений Нигерии информацию подтвердили.

Кстати В Нигерии освободили из плена более 300 школьниц, которых похитили боевики

Что известно о побеге

Злоумышленники попали во двор тюрьмы и использовали взрывчатку. Люди штурмовали здание, заехав туда на автобусах. Правоохранители утверждают, что кроме взрывчатки они имели ракетные гранаты, пулеметы и винтовки.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назвал нападение "актом терроризма" и призвал схватить злоумышленников. Полиция обвинила в нападении группу коренных жителей Биафры. Однако те все отрицали.

Кстати, 6 заключенных вернулись, а 35 – не захотели бежать.

Обратите внимание! В Нигерии такие инциденты случаются часто. Например, 17 февраля боевики атаковали государственный колледж-интернат в обществе Кагара. Они похитили десятки учеников и преподавателей, убили одного человека и многих ранили.



Также в начале февраля в Нигерии произошло нападение на 2 деревни. Злоумышленники убили по меньшей мере 19 мирных жителей.



Двор тюрьмы / Фото BBC