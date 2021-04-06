В Нигерии напали на тюрьму: почти 2 тысячи человек бежали
В Нигерии из тюрьмы сбежали 1 840 заключенных. Это произошло после нападения вооруженных людей, которые штурмовали здание со взрывчаткой.
Источник:ВВС
Нигерийцы бежали из тюрьмы в штате Имо. В службе исправительных учреждений Нигерии информацию подтвердили.
Кстати В Нигерии освободили из плена более 300 школьниц, которых похитили боевики
Что известно о побеге
Злоумышленники попали во двор тюрьмы и использовали взрывчатку. Люди штурмовали здание, заехав туда на автобусах. Правоохранители утверждают, что кроме взрывчатки они имели ракетные гранаты, пулеметы и винтовки.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назвал нападение "актом терроризма" и призвал схватить злоумышленников. Полиция обвинила в нападении группу коренных жителей Биафры. Однако те все отрицали.
Кстати, 6 заключенных вернулись, а 35 – не захотели бежать.
Двор тюрьмы / Фото BBC
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