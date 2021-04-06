У Нігерії невідомі атакували в'язницю: майже 2 тисячі людей втекли
В Нігерії з тюрми втекли 1840 в'язнів. Це сталось після нападу озброєних людей, які штурмували будівлю з вибухівкою.
Джерело:ВВС
Нігерійці втікали з в'язниці в штаті Імо. У службі виправних установ Нігерії інформацію підтвердили.
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Що відомо про втечу
Зловмисники потрапили у двір в'язниці та використали вибухівку. Люди штурмували будівлю, заїхавши туди на автобусах. Правоохоронці стверджують, що, крім вибухівки, вони мали ракетні гранати, кулемети та гвинтівки.
Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі назвав напад "актом тероризму" та закликав схопити зловмисників. Поліція звинуватила у нападі групу корінних жителів Біафри. Однак ті все заперечили.
До речі, 6 в'язнів повернулись, а 35 – не захотіли втікати.
Двір в'язниці / Фото BBC
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