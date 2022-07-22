Никаких документов с россией, – Подоляк рассказал, с кем Украина подпишет стамбульский договор

В Офисе Президента рассказали детали о "зерновом договоре". В частности, наше государство не будет подписывать документ вместе с россией.

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, Украина будет подписывать договоры с Турцией и ООН. россия сделает тоже, но по отдельности.

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Подробности о подписании зернового договора от Подоляка

Украина не подписывает никакие документы с россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН,

– объяснил чиновник.

Он заверил, что российские корабли не будут сопровождать суда с украинским зерном, а также вражеского транспорта не будет в наших портах. Если враг решится на провокации, то Украина, по словам Подоляка, ответит.

Если необходимы проверки транспортных кораблей, то их будут проводить общие группы в территориальных водах Турции.

Украинская делегация прибыла в Стамбул

22 июля украинская делегация прибыла в Стамбул для того, чтобы подписать соглашение о безопасном вывозе заблокированного украинского зерна. Возглавил делегацию министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

Кстати, со стороны россии в Стамбул отправился министр обороны сергей шойгу. Будут подписывать соглашение в присутствии турецкого президента Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

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