Никаких документов с россией, – Подоляк рассказал, с кем Украина подпишет стамбульский договор
В Офисе Президента рассказали детали о "зерновом договоре". В частности, наше государство не будет подписывать документ вместе с россией.
По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, Украина будет подписывать договоры с Турцией и ООН. россия сделает тоже, но по отдельности.
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Подробности о подписании зернового договора от Подоляка
Украина не подписывает никакие документы с россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН,
– объяснил чиновник.
Он заверил, что российские корабли не будут сопровождать суда с украинским зерном, а также вражеского транспорта не будет в наших портах. Если враг решится на провокации, то Украина, по словам Подоляка, ответит.
Если необходимы проверки транспортных кораблей, то их будут проводить общие группы в территориальных водах Турции.
Украинская делегация прибыла в Стамбул
22 июля украинская делегация прибыла в Стамбул для того, чтобы подписать соглашение о безопасном вывозе заблокированного украинского зерна. Возглавил делегацию министр инфраструктуры Алексей Кубраков.
Кстати, со стороны россии в Стамбул отправился министр обороны сергей шойгу. Будут подписывать соглашение в присутствии турецкого президента Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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