Никаких "мобиков" и "хлопков": в России издали новые методички

Российские "мобики" все чаще жалуются на командиров и власть. Более того, часть мобилизованных уже начали бунтовать. Чтобы хоть чуть-чуть "приглушить" недовольство общества, захватчики раздают новые методички.

Так, оккупанты издали новые методы, чтобы минимизировать негативные настроения среди "мобиков". Об этом сообщили в украинской разведке.

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Очередные "рекомендации" для пропагандистов

Новые указания раздают "журналистам" в связи с высоким уровнем недовольства населения. В частности, оккупанты призывают придерживаться ряда правил:

не разделять мобилизованных и военнообязанных, а называть всех "воинами" и "солдатами";

подчеркнуть одинаковый статус мобилизованных и контрактников;

не называть мобилизованными "мобиками";

абсурдно называть украинских защитников "боевиками" и якобы "вооруженными формированиями". Да и вообще не употреблять аббревиатуру ВСУ;

взрывы и партизанские диверсии не называть "хлопками";

выехавших из государства-агрессора после объявления мобилизации рекомендуют высмеивать, называть "убежантами" и "переждунами" и т.д.

В Украинской разведке подчеркнули, что появление таких методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе действительно есть. Более того, недовольство среди граждан государства-агрессора только растет.

Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того чтобы решить эту проблему,

– подчеркнули в ГУР.



В России издали методики о "мобиках" / Фото из телеграмма ГУР

Кстати говоря "Пусть первый идет в бой": "чмобики" жалуются на чиновников, выдавших им пластмассовые каски

Российские "мобики" жалуются не на шутку: коротко о главном

Недавно россияне стали жаловаться, что их родственников – "мобиков" буквально держат в подвалах, не кормят и постоянно угрожают расстрелом.

Мобилизированные постоянно жалуются на отсутствие пищи, одежды, снаряжения и даже элементарного – бинтов.

В Казани сотни "мобиков" устроили настоящий бунт. Они сделали коридор позора для своего командира. Оккупанта ругали и унижали. Смотрите эпическое видео по этой ссылке.

Заметим, что "мобики" возмущены в Крыму. В частности, один из них рассказал, что им пообещали на 70% готовые палатки. На самом же деле ничего такого не было. Спать сказали под открытым небом на улице, а есть не дали вообще.

В сети обнародовали видео, где российские "мобики" жалуются на чиновников. Жалуются, мол, им вообще выдали пластмассовые каски.

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