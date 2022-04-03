Никаких оправданий и прощения: в Минобороны показали видео из замордованной оккупантами Бучи

Вооруженным Силам Украины удалось выбить и зачистить Киевщину от оккупантов. Город Буча стал свидетелем зверств и геноцида российских захватчиков.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Зверства в Буче еще раз доказывают, что российские военные – убийцы, насильники и мародеры.

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Не может быть никаких оправданий и прощения за нечеловеческие действия оккупантов в Украине.

Об этом должны каждый раз вспоминать те, кто до сих пор думает, что Россия посылает в Украину "18-летних мальчиков, не умеющих стрелять",

– подчеркнули в Минобороны.

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Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу для сбора доказательств военных преступлений России.