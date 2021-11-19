Никаких переговоров не будет, – правозащитник о нормандском формате и действиях России

Российское министерство иностранных дел обнародовало переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Такой шаг подтверждает, что, вероятно, никаких переговоров не будет.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что МИД России уже давно является лишь пропагандистом Кремля в мире и не выполняет никаких дипломатических функций.

К теме МИД России опубликовал конфиденциальные письма к Лаврову из Германии и Франции

Кремль не боится последствий

Как отметил правозащитник, обнародуя переписку, в Кремле знали, что не будет никаких последствий. Такой логикой они всегда руководствуются, поэтому ничего нового от них не ждут.

Поскольку речь шла о нормандском формате, то можно точно сказать, что в 2021 году его не будет. И вообще никаких переговоров не будет, ведь о чем здесь договариваться, если так одна из сторон решает свои вопросы. Марк Фейгин Российский правозащитник

В то же время правозащитник считает, что такой шаг России заставит другие страны быть осторожнее в дипломатических переписках. Поэтому Кремлю не следует ждать откровенной переписки.

"Теперь будут разговаривать заголовками газет, которые ни к чему не обязывают. Поэтому будет труднее договариваться по многим вопросам. Однако у меня такое впечатление, что Россия от этого не страдает", – подытожил Фейгин.

Россия давно не выполняет обязательств

По его словам, Россия фактически вышла из системы международно-правовых отношений. А в Кремле придерживаются их только в таком объеме, как им выгодно.

"Там, где это противоречит их личным интересам – они идентифицируют свои интересы с интересами страны – там вообще игнорируют любые международные правовые решения и требования", – подчеркнул Фейгин.

Правозащитник рассказал о возможности переговоров с Россией: смотрите видео

Обнародована переписка Лаврова: главные новости