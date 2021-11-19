Никаких переговоров не будет, – правозащитник о нормандском формате и действиях России
Источник:24 канал
Российское министерство иностранных дел обнародовало переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Такой шаг подтверждает, что, вероятно, никаких переговоров не будет.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что МИД России уже давно является лишь пропагандистом Кремля в мире и не выполняет никаких дипломатических функций.
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Кремль не боится последствий
Как отметил правозащитник, обнародуя переписку, в Кремле знали, что не будет никаких последствий. Такой логикой они всегда руководствуются, поэтому ничего нового от них не ждут.
Поскольку речь шла о нормандском формате, то можно точно сказать, что в 2021 году его не будет. И вообще никаких переговоров не будет, ведь о чем здесь договариваться, если так одна из сторон решает свои вопросы.
В то же время правозащитник считает, что такой шаг России заставит другие страны быть осторожнее в дипломатических переписках. Поэтому Кремлю не следует ждать откровенной переписки.
"Теперь будут разговаривать заголовками газет, которые ни к чему не обязывают. Поэтому будет труднее договариваться по многим вопросам. Однако у меня такое впечатление, что Россия от этого не страдает", – подытожил Фейгин.
Россия давно не выполняет обязательств
По его словам, Россия фактически вышла из системы международно-правовых отношений. А в Кремле придерживаются их только в таком объеме, как им выгодно.
"Там, где это противоречит их личным интересам – они идентифицируют свои интересы с интересами страны – там вообще игнорируют любые международные правовые решения и требования", – подчеркнул Фейгин.
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Обнародована переписка Лаврова: главные новости
- Российское Министерство иностранных дел обнародовало дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
- В МИД Украины назвали это попыткой "добить" нормандский формат. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет делать все, чтобы этого не произошло.
- Между тем Франция и Германия жестко ответили Лаврову.