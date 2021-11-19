Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що МЗС Росії вже давно є лише пропагандистом Кремля у світі та не виконує жодних дипломатичних функцій.

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Кремль не боїться наслідків

Як зазначив правозахисник, оприлюднюючи листування, у Кремлі знали, що не буде жодних наслідків. Такою логікою вони завжди керуються, тому нічого нового від них не чекають.

Оскільки мовилось про нормандський формат, то можна точно сказати, що 2021 року його не буде. І взагалі жодних перемовин не буде, адже про що тут домовлятись, якщо так одна зі сторін розв'язує свої питання. Марк Фейгін Російський правозахисник

Водночас правозахисник вважає, що такий крок Росії змусить інші країни бути обережнішими у дипломатичних листуваннях. Тому Кремлю не слід чекати на відверті листування.

"Тепер розмовлятимуть заголовками газет, які ні до чого не зобов'язують. Тому буде важче домовлятись щодо багатьох питань. Однак у мене таке враження, що Росія від цього не страждає", – підсумував Фейгін.

Росія давно не виконує зобов'язань

За його словами, Росія фактично вийшла із системи міжнародно-правових відносин. А у Кремлі дотримуються їх тільки в такому об'ємі, як їм вигідно.

"Там, де це суперечить їхнім особистим інтересам – вони ідентифікують свої інтереси з інтересами країни – там взагалі ігнорують будь-які міжнародні правові рішення та вимоги", – підкреслив Фейгін.

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