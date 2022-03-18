Никаких сделок вопреки нацинтересам: Ермак пригласил диванных стратегов на передовую

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к украинцам. В частности, призвал диванных стратегов ехать на фронт.

По словам главы ОП, дивные стратеги подыгрывают оккупантам, поскольку сеют уныние в украинскую власть и армию. Об этом Ермак заявил во время брифинга 18 марта, сообщает 24 канал.

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"Никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки нацинтересам"

Ермак попросил украинцев не верить фейкам и вбросам, которые заполонили сегодня информационное пространство. Также попросил не сеять уныние в украинскую власть и армию.

Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины. Слава Украине!

– подчеркнул Ермак.

Полный брифинг Андрея Ермака за 18 марта: смотрите видео 24 канала