Никаких сделок вопреки нацинтересам: Ермак пригласил диванных стратегов на передовую
18 марта 2022 , 22:06Читати новину українською
Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к украинцам. В частности, призвал диванных стратегов ехать на фронт.
По словам главы ОП, дивные стратеги подыгрывают оккупантам, поскольку сеют уныние в украинскую власть и армию. Об этом Ермак заявил во время брифинга 18 марта, сообщает 24 канал.
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"Никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки нацинтересам"
Ермак попросил украинцев не верить фейкам и вбросам, которые заполонили сегодня информационное пространство. Также попросил не сеять уныние в украинскую власть и армию.
Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины. Слава Украине!
– подчеркнул Ермак.