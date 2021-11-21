Никаких сенсаций, – Шмигаль объяснил отставку главы ФГИ Сенниченко

Дмитрий Сенниченко сам решил уйти в отставку с поста руководителя Фонда государственного имущества Украины. По меньшей мере, в этом уверен глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Он отдельно подчеркнул в ответе журналистам на вопрос о Сенниченко, что об увольнении того речи не шло. И "сенсационных вещей" в этой ситуации нет.

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Сенниченко решил уволиться сам

Украинские журналисты расспросили премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу ситуации с отставкой руководителя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Глава правительства Украины ответил, что:

По его мнению, соответствующие комментарии предоставит сам Сенниченко.

Но, правда, заявление об отставке действительно пошло в Верховную Раду, как этого требует закон.

Здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу". Сенсационных вещей нет,

– подчеркнул Шмигаль.

Заметим, что и сам Дмитрий Сенниченко ранее говорил, что решил уйти в отставку самостоятельно, а с премьером у него отличные отношения. О заявлении об увольнении Сенниченко из ФГИ стало известно 18 ноября.

поводу причин отставки Сенниченко есть и другие мнения. К примеру, в "НВ Бизнес" утверждали, что отставка связана с неудовольствием президента Зеленского проведением процесса приватизации.

Напомним, Дмитрий Сенниченко возглавил ФГИ 19 сентября 2019 года. До этого несколько лет был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой Укрпочты, еще раньше – управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.