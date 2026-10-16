"Никаких сигналов от России нет": Зеленский выступил с заявлением на саммите ЕС

Россия не хочет мира. Ежедневные атаки на Украину свидетельствуют о стремлении Кремля продолжать войну.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский по итогам встречи с руководством ЕС.

Что сказал Зеленский?

Президент подчеркнул: действия России выражают ее нежелание заканчивать агрессию.

Сейчас нет никаких сигналов от России о том, что она готова заканчивать свою войну. Ее сигналы демонстрируют совершенно другое и точно не приближают мир,

– отметил политик.

Он вспомнил ночные удары оккупантов по энергетике, смертоносную атаку на Харьков, попадание по ТРЦ в Ровно.

Глава государства подчеркнул, от европейского лидерства зависит, будет ли у украинцов достаточная защита от российского террора.

По словам Зеленского, он обсудил с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйн дальнейшую помощь, прежде всего, в энергетике, ПВО и финансировании.

"Также скоординировали работу на евроинтеграционном треке. Важно, что на этой неделе были открыты новые переговорные кластеры. Работаем над тем, чтобы до конца этого года открыть оставшиеся два", – добавил президент.

Напомним, в Брюсселе проходит второй день саммита ЕС. Ожидается, что он будет посвящен Украине и гибридным угрозам России.

Глава Европейского Совета Кошта заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны ЕС остается непреклонной. Он подчеркнул, что именно благодаря давлению можно усадить Кремль за стол переговоров.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйн отметила, что Россия даже не пыталась придерживаться "энергетического перемирия", объявленного Трампом. Дипломатка заметила, что никакие европейские санкции против агрессора не отменят до тех пор, пока он не завершит войну.