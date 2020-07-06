Во время встречи представителей нормандской четверки в Берлине СМИ писали, что Кремль требует закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что ультиматума со стороны России не было.

Недавно политические советники лидеров нормандской четверки встретились в Берлине. Однако на переговорах Россия не выдвигала ультиматумов, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Громадського радіо".

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Это надуманная история и слово ультиматум не может быть применено к происходившим переговорам,

– заявил Резников.

По его словам, в Конституции не может быть и намека на особый статус отдельных районов как Донецкой и Луганской областей, так и любых регионов.

Что этому предшествовало

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что Москва требует от Киева до 6 июля разработать проект поправок к Конституции о предоставлении отдельным регионам Донбасса особого статуса.

о предоставлении отдельным регионам Донбасса особого статуса. Об этом писал и журналист Юрий Бутусов.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "Кремлю ничего не известно о якобы вхождении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России".

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