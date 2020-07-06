Никаких ультиматумов не было, – Резников о призыве РФ внести изменения в Конституцию по Донбассу
Во время встречи представителей нормандской четверки в Берлине СМИ писали, что Кремль требует закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что ультиматума со стороны России не было.
Недавно политические советники лидеров нормандской четверки встретились в Берлине. Однако на переговорах Россия не выдвигала ультиматумов, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Громадського радіо".
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Это надуманная история и слово ультиматум не может быть применено к происходившим переговорам,
– заявил Резников.
По его словам, в Конституции не может быть и намека на особый статус отдельных районов как Донецкой и Луганской областей, так и любых регионов.
Что этому предшествовало
- Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что Москва требует от Киева до 6 июля разработать проект поправок к Конституции о предоставлении отдельным регионам Донбасса особого статуса.
- Об этом писал и журналист Юрий Бутусов.
- В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "Кремлю ничего не известно о якобы вхождении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России".
Узнайте больше Переговоры по Донбассу в Берлине длились 11 часов, Россия взяла паузу
Переговоры в Берлине: что известно
- Длились примерно 11 часов.
- Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года на саммите в Париже.
- Определили задачи, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине.
- Стороны согласились, что нужны реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
- В ближайшее время стороны должны согласовать повестку дня работы ТКГ.