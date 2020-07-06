Під час зустрічі представників нормандської четвірки в Берліні ЗМІ писали, що Кремль вимагає закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що ультиматуму зі сторони Росії не було.

Нещодавно політичні радники лідерів нормандської четвірки зустрілися у Берліні. Однак на перемовинах Росія не висувала ультиматумів, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Громадського радіо".

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Це надумана історія і слово ультиматум не може бути застосоване до перемовин, які відбувалися,

– заявив Резніков.

За його словами, в Конституції не може бути й натяку на особливий статус окремих районів як Донецької та Луганської областей, так і будь-яких регіонів.

Що цьому передувало

Раніше німецький журнал Der Spiegel повідомляв, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого статусу.

про надання окремим регіонам Донбасу особливого статусу. Про це писав і журналіст Юрій Бутусов.

Водночас прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що "Кремлю нічого не відомо про нібито входження так званих "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії".

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