Жодних ультиматумів не було, – Резніков про заклик РФ внести зміни до Конституції щодо Донбасу
Під час зустрічі представників нормандської четвірки в Берліні ЗМІ писали, що Кремль вимагає закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що ультиматуму зі сторони Росії не було.
Нещодавно політичні радники лідерів нормандської четвірки зустрілися у Берліні. Однак на перемовинах Росія не висувала ультиматумів, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Громадського радіо".
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Це надумана історія і слово ультиматум не може бути застосоване до перемовин, які відбувалися,
– заявив Резніков.
За його словами, в Конституції не може бути й натяку на особливий статус окремих районів як Донецької та Луганської областей, так і будь-яких регіонів.
Що цьому передувало
- Раніше німецький журнал Der Spiegel повідомляв, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого статусу.
- Про це писав і журналіст Юрій Бутусов.
- Водночас прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що "Кремлю нічого не відомо про нібито входження так званих "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії".
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Перемовини у Берліні: що відомо
- Тривали приблизно 11 годин.
- Учасники зустрічі обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі.
- Визначили завдання, які мають бути реалізовані під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні.
- Сторони погодилися, що потрібні реальні заходи для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
- Найближчим часом сторони мають узгодити порядок денний для роботи ТКГ.