23:22
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, сегодня
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Никаких отмен, – в "Слуге народа" объяснили, что будет со льготами для военных

      50 Читати новину українською
      Какие льготы военным отменять не будут, — глава комитета Рады по вопросам ветеранов
      Какие льготы военным отменять не будут, — глава комитета Рады по вопросам ветеранов / InfoResist

      Изменения льготной системы для участников боевых действий не предусматривают никаких отмен каких-либо льгот военным, в том числе и контрактникам.

      Об отмене льгот военным не говорится и никогда не говорилось. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишет "Громадське".  

      Реакция: Ваши тезисы нас оскорбляют, – ветеран резко ответил на интервью Третьяковой

      Она пояснила, что говорили о проработке контракта, который должен был бы для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета.

      Третьякова отметила, что есть инициатива разделить системы льгот: сделать отдельную для военных ВСУ, а другую – для участников "военных групп гражданской службы".

      Кто относится к "группам цивильной службы"? Сюда попадают спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.

      Участник боевых сил – это такая формулировка, к которым мы относим исключительно Вооруженные силы, к которым мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии на то время сформироваться и закрыть границу,
      – сказала Третьякова.

      Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные – представители групп гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.

      Третьякова добавила, что задача власти – сделать систему, которая в первую очередь будет защищать ВСУ. В этот же перечень депутат включила добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях, но не могут получить статус УБД.

      У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально людей, и контрактников нормально набирать,
      – отметила она.

      Для участников групп гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему. Депутат добавила, что они могут получать страхования на тот период, когда едут в зону боевых действий. Страхование может быть как частным, так и государственным.

      О чем Третьякова говорила раньше?

      • В одном из своих интервью она заявила, что "Слуга народа" выступает за аудит государства в целом, в Частности говорится о льготах и социальных выплат, которые на сегодня предоставляют военнослужащим. Тогда она отметила, что следует пересмотреть перечень льготников.
      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат никаким категориям участников боевых действий. В то же время расходы на оборону на 2020 год только увеличатся.

      blog_ava
      Почему отекают ноги: основные причины
      сегодня
      79199
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости политики Деньги Верховная Рада Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      сегодня , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 181
      О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко
      сегодня , 21:00 О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко
      Марія Бондар 314
      Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      сегодня , 20:30 Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      Ірина Поліщук 996
      50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам
      сегодня , 20:00 50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам
      Антон Голобородько 465
      Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковича
      сегодня , 19:06 Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковича
      Ірина Поліщук 153
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук