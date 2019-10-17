Никаких отмен, – в "Слуге народа" объяснили, что будет со льготами для военных
Изменения льготной системы для участников боевых действий не предусматривают никаких отмен каких-либо льгот военным, в том числе и контрактникам.
Об отмене льгот военным не говорится и никогда не говорилось. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишет "Громадське".
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Она пояснила, что говорили о проработке контракта, который должен был бы для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета.
Третьякова отметила, что есть инициатива разделить системы льгот: сделать отдельную для военных ВСУ, а другую – для участников "военных групп гражданской службы".
Кто относится к "группам цивильной службы"? Сюда попадают спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.
Участник боевых сил – это такая формулировка, к которым мы относим исключительно Вооруженные силы, к которым мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии на то время сформироваться и закрыть границу,
– сказала Третьякова.
Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные – представители групп гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.
Третьякова добавила, что задача власти – сделать систему, которая в первую очередь будет защищать ВСУ. В этот же перечень депутат включила добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях, но не могут получить статус УБД.
У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально людей, и контрактников нормально набирать,
– отметила она.
Для участников групп гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему. Депутат добавила, что они могут получать страхования на тот период, когда едут в зону боевых действий. Страхование может быть как частным, так и государственным.
О чем Третьякова говорила раньше?
- В одном из своих интервью она заявила, что "Слуга народа" выступает за аудит государства в целом, в Частности говорится о льготах и социальных выплат, которые на сегодня предоставляют военнослужащим. Тогда она отметила, что следует пересмотреть перечень льготников.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что власть не собирается отменять никаких льгот и социальных выплат никаким категориям участников боевых действий. В то же время расходы на оборону на 2020 год только увеличатся.