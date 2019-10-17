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      Жодних скасувань, – у "Слузі народу" пояснили, що буде із пільгами для військових

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      Жодні пільги військовим скасовувати не будуть, — голова комітету Ради з питань ветеранів
      Жодні пільги військовим скасовувати не будуть, — голова комітету Ради з питань ветеранів / InfoResist

      Зміни пільгової системи для учасників бойових дій не передбачають жодних скасувань будь-яких пільг військовим, зокрема і контрактникам.

      Про скасування пільг військовим не мовиться і ніколи не мовилося. На цьому наголосила народна депутатка від "Слуги народу" і голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, пише "Громадське".  

      Реакція: Ваші тези нас ображають, – ветеран різко відповів на інтерв'ю Третьякової

      Вона пояснила, що говорили про опрацювання контракту, який мав би для Збройних сил містити потужний комплекс соціального пакета. 

      Третьякова зазначила, що є ініціатива розділити системи пільг: зробити окрему для військових ЗСУ, а іншу – для учасників "військових угрупувань цивільної служби".

      Хто належить до "угрупувань цифільної служби"? Сюди потрапляють  рятувальники, які тимчасово виїжджають у прифронтові райони для розмінування,  митники, які стоять на КПВВ, прокурори, які їздять у зону конфлікту.

      Учасник бойових сил – це таке формулювання, до яких ми відносимо виключно Збройні сили, до яких ми ще маємо віднести на наступних двох пленарних тижнях добровольців, які у 2014 році закрили наш кордон замість армії, яка була не в змозі на той час сформуватися і закрити кордон,
      – сказала Третьякова.

      Загалом у реєстрі учасників бойових дій зараз понад 370 тисяч людей, з них 250 тисяч військових, а інші – представники угрупувань цивільної служби, яких можуть позбавити статусу УБД.

      Третьякова. додала, що завдання влади – зробити систему, яка першочергово захищатиме ЗСУ. У цей же перелік депутатка включила добровольців, які брали участь у бойових діях, але які зокрема не можуть отримати статусу УБД.

      У нас є велика потреба статус військового підіймати, щоби ми могли і мобілізувати нормально людей, і контрактників нормально набирати,
      – зазначила вона.

      Для учасників угруповань цивільної служби Третьякова пропонує розробити окрему систему. Депутатка додала, що вони можуть отримувати страхування на той період, коли їдуть до зони бойових дій. Страхування може бути як приватним, так і державним.

      Про що Третякова говорила раніше?

      • В одному із своїх інтерв’ю вона заявила, що "Слуга народу" виступає за аудит держави в цілому, Зокрема мовиться про пільги та соціальні виплат, які на сьогодні надають військовослужбовцям. Тоді вона зазначила, що слід передивитися і перелік пільговиків.
      • Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що влада не збирається скасовувати жодних пільг і соціальних виплат жодним категоріям учасників бойових дій. Водночас видатки на оборону на 2020 рік лише збільшаться.

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Гроші
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