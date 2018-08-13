Никаких переговоров с США – лидер Ирана отметился резким заявлением
Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи запретил проводить любые переговоры с США.
Об этом Хаменеи заявил в понедельник. Соответствующие сообщения появились на его странице в Twitter.
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"Я запрещаю вести переговоры с Америкой", — подчеркнул лидер Ирана.
В то же время он отметил, что Тегеран возобновит переговоры с США "только тогда, когда Иран будет уверен, что Вашингтон его не обманет".
"Сегодня такой уверенности нет", – убежден Али Хаменеи.
Накануне в СМИ появилась информация, что Иран испытал баллистическую ракету.
В начале августа США ввели санкции против Ирана.
Источник: 24 Канал
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