Никаких переговоров с США – лидер Ирана отметился резким заявлением

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи запретил проводить любые переговоры с США.

Об этом Хаменеи заявил в понедельник. Соответствующие сообщения появились на его странице в Twitter.

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"Я запрещаю вести переговоры с Америкой", — подчеркнул лидер Ирана.

Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S.. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 13 серпня 2018 р.

В то же время он отметил, что Тегеран возобновит переговоры с США "только тогда, когда Иран будет уверен, что Вашингтон его не обманет".

"Сегодня такой уверенности нет", – убежден Али Хаменеи.

Even if we ever—impossible as it is—negotiated with the U.S., it would never ever be with the current U.S. administration. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 13 серпня 2018 р.

Накануне в СМИ появилась информация, что Иран испытал баллистическую ракету.



В начале августа США ввели санкции против Ирана.