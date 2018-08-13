Жодних переговорів зі США, – лідер Ірану відзначився різкою заявою
Керівник та духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив проводити будь-які переговори зі США.
Про це Хаменеї заявив у понеділок. Відповідні повідомлення з'явились на його сторінці у Twitter.
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"Я забороняю вести переговори з Америкою", - наголосив лідер Ірану.
Водночас він зазначив, що Тегеран відновить переговори зі США "лише тоді, коли Іран буде впевнений, що Вашингтон його не обдурить".
"Сьогодні такої впевненості немає", – переконаний Алі Хаменеї.
Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Іран випробував балістичну ракету.
На початку серпня США ввели санкції проти Ірану.
Джерело: 24 Канал
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