Жодних переговорів зі США, – лідер Ірану відзначився різкою заявою

Керівник та духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив проводити будь-які переговори зі США.

Про це Хаменеї заявив у понеділок. Відповідні повідомлення з'явились на його сторінці у Twitter.

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"Я забороняю вести переговори з Америкою", - наголосив лідер Ірану.

Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S.. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 13 серпня 2018 р.

Водночас він зазначив, що Тегеран відновить переговори зі США "лише тоді, коли Іран буде впевнений, що Вашингтон його не обдурить".

"Сьогодні такої впевненості немає", – переконаний Алі Хаменеї.

Even if we ever—impossible as it is—negotiated with the U.S., it would never ever be with the current U.S. administration. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 13 серпня 2018 р.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Іран випробував балістичну ракету.



На початку серпня США ввели санкції проти Ірану.