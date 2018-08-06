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Іран треба навчити поводитись як нормальна країна, — держсекретар Помпео

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Іран треба навчити поводитись як нормальна країна
Іран треба навчити поводитись як нормальна країна / 24 канал

США не планують відходити від своєї політики щодо Ірану, дотримуватись старих та запроваджувати нові санкції проти цієї країни. З 6 серпня за наказом президента США Дональда Трампа впроваджено додаткові обмеження, які будуть діяти, доки Тегеран радикально не змінить свій політичний курс.

Про це розповіла The Washington Post.

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Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Ірану не вдасться обійти обмеження на фінансові операції і надалі продавати свою нафту. Втім, також наголосив, що Вашингтон готовий до руху назустріч Тегерану, однак за умов відмови Ірану від нинішньої ядерної політики і "колосальних зусиль з боку іранського режиму".

Помпео, США
Державний секретар США Майк Помпео

Нові санкції США торкнуться закупівлі валюти, торгівлі золотом і дорогоцінними металами, а також операцій з вугіллям. Діяти вони почнуть вже цього тижня.

Це важлива частина наших зусиль із протидії іранській згубній діяльності. Сполучені Штати мають намір забезпечити дотримання цих санкцій, — сказав Помпео.

Він додав, що президент США Дональд Трамп має намір «навчити Іран поводитися як нормальна країна».

Нагадаємо, що у 2015 році Іран уклав угоду зі США і провідними країнами про відмову від розробки ядерної зброї в обмін на зняття деяких економічних санкцій, в тому числі – заборони на міжнародну торгівлю нафтою. Уряди провідних європейських країн вважають угоду з Іраном важливою умовою для міжнародної безпеки. Водночас низка країн, зокрема чинна адміністрація США та Ізраїль, висловлюють побоювання, що угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.

Теги: Новини політики Новини США Іран Майк Помпео Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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