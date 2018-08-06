12:04
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Иран надо научить вести себя как нормальная страна, – госсекретарь Помпео

38 Читати новину українською
Иран надо научить вести себя как нормальная страна
Иран надо научить вести себя как нормальная страна / 24 канал

США не планируют уходить от своей политики в отношении Ирана, и будут придерживаться старых и вводить новые санкции против этой страны. С 6 августа по приказу президента США Дональда Трампа внедрены дополнительные ограничения, которые будут действовать, пока Тегеран радикально не изменит свой политический курс.

Об этом рассказала The Washington Post.

Читайте также: Конечные сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын, – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Ирану не удастся обойти ограничения на финансовые операции и в дальнейшем продавать свою нефть. Впрочем, также отметил, что Вашингтон готов к движению навстречу Тегерану, однако в условиях отказа Ирана от нынешней ядерной политики и "колоссальных усилий со стороны иранского режима".

Помпео, США
Госсекретарь США Майк Помпео

Новые санкции США коснутся закупки валюты, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций с углем. Действовать они начнут уже на этой неделе.

Это важная часть наших усилий по противодействию иранской пагубной деятельности. Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение этих санкций, – сказал Помпео.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп намерен "научить Иран вести себя как нормальная страна".

Напомним, что в 2015 году Иран заключил соглашение с США и ведущими странами об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие некоторых экономических санкций, в том числе – запрета на международную торговлю нефтью. Правительства ведущих европейских стран считают соглашение с Ираном важным условием для международной безопасности. В то же время ряд стран, в частности действующая администрация США и Израиля, опасаются, что соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

Теги: Новости США Новости политики Иран Ядерная безопасность Майк Помпео
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сегодня, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сегодня, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Блог Медіа
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 августа, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
5 августа, 20:00 Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
5 августа, 19:30 Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Мое сердце болит: как мировые звезды отреагировали на теракт в Манчестере
 23 мая 2017 , 11:25
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук