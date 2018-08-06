Иран надо научить вести себя как нормальная страна, – госсекретарь Помпео

США не планируют уходить от своей политики в отношении Ирана, и будут придерживаться старых и вводить новые санкции против этой страны. С 6 августа по приказу президента США Дональда Трампа внедрены дополнительные ограничения, которые будут действовать, пока Тегеран радикально не изменит свой политический курс.

Об этом рассказала The Washington Post.

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Ирану не удастся обойти ограничения на финансовые операции и в дальнейшем продавать свою нефть. Впрочем, также отметил, что Вашингтон готов к движению навстречу Тегерану, однако в условиях отказа Ирана от нынешней ядерной политики и "колоссальных усилий со стороны иранского режима".



Госсекретарь США Майк Помпео

Новые санкции США коснутся закупки валюты, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций с углем. Действовать они начнут уже на этой неделе.

Это важная часть наших усилий по противодействию иранской пагубной деятельности. Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение этих санкций, – сказал Помпео.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп намерен "научить Иран вести себя как нормальная страна".

Напомним, что в 2015 году Иран заключил соглашение с США и ведущими странами об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие некоторых экономических санкций, в том числе – запрета на международную торговлю нефтью. Правительства ведущих европейских стран считают соглашение с Ираном важным условием для международной безопасности. В то же время ряд стран, в частности действующая администрация США и Израиля, опасаются, что соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.