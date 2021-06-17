Никакого прорыва не произошло, – Тизенгаузен о встрече Байдена и Путина

В Женеве состоялась долгожданная встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным. Каждый из них получил свои репутационные бонусы, хоть настоящего прорыва не произошло.

Об этом рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что Украина неожиданно стала ключевым вопросом переговоров.

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Тизенгаузен проанализировал встречу в Женеве

Тизенгаузен также пояснил, что результаты переговоров можно будет увидеть только через 6 месяцев, поскольку дорожные карты требуют времени и большой работы. Это рабочий момент.

Никаких особых, прорывных достижений не было. Единственное достижение – это возобновление работы посольств в США и России. Это такой небольшой шаг на встречу снижению напряженности,

– подчеркнул он.

На пресс-конференции Путин заявил, что отношения между США и Россией находятся на критически низком уровне, как напомнил эксперт.

Какую роль сыграла встреча для Украины

По мнению Тизенгаузена, для Украины все складывается неплохо. В частности, Байден допустил вступление Украины в НАТО, даже несмотря на войну на Донбассе. Президент США отметил, что в Украине надо бороться с коррупцией, но война не является препятствием.

Борис Тизенгаузен проанализировал встречу Байдена и Путина: смотрите видео