Никакого заговора нет, – "слуга" Жмеренецкий о Совгире и КСУ

По данным Фонда DEJURE, в законопроекте №4533 есть положение о том, что на место судьи Конституционного суда могут претендовать нардепы. В частности, документ якобы хотят принять для назначения Ольги Совгири из "Слуги народа" судьей.

Однако заподозрить депутата в том, что она хочет неправовыми методами попасть в КСУ, – абсурдно. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр сказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий.

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Почему "теории заговора" нет

По словам Жмеренецкого, то, что Совгиря якобы хочет попасть в КСУ неправовыми методами, не согласуется с ее картиной мира, поэтому она себе этого бы не позволила.

Даже если бы ей предлагали, депутат бы отказалась, ведь она является "человеком чести и репутации". Жмеренецкий заявил, что для него этого достаточно, чтобы отвергнуть все обвинения.

Дождемся принятия закона и тогда будем анализировать, была "теория заговора", или не было. Я уверен, что никакого заговора нет,

– подчеркнул нардеп.

Общественные организации призвали депутатов не поддерживать законопроект №4533 О Конституционном суде, поскольку в нем не предусмотрена конкурсная процедура отбора судей.

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Программа "Перекрестный допрос" с Алексеем Жмеренецким: смотрите видео

Что этому предшествовало