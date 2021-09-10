Никакого заговора нет, – "слуга" Жмеренецкий о Совгире и КСУ
Источник:24 канал
По данным Фонда DEJURE, в законопроекте №4533 есть положение о том, что на место судьи Конституционного суда могут претендовать нардепы. В частности, документ якобы хотят принять для назначения Ольги Совгири из "Слуги народа" судьей.
Однако заподозрить депутата в том, что она хочет неправовыми методами попасть в КСУ, – абсурдно. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр сказал нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий.
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Почему "теории заговора" нет
По словам Жмеренецкого, то, что Совгиря якобы хочет попасть в КСУ неправовыми методами, не согласуется с ее картиной мира, поэтому она себе этого бы не позволила.
Даже если бы ей предлагали, депутат бы отказалась, ведь она является "человеком чести и репутации". Жмеренецкий заявил, что для него этого достаточно, чтобы отвергнуть все обвинения.
Дождемся принятия закона и тогда будем анализировать, была "теория заговора", или не было. Я уверен, что никакого заговора нет,
– подчеркнул нардеп.
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Программа "Перекрестный допрос" с Алексеем Жмеренецким: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Ольга Совгиря еще в ноябре 2020 года заявила, что готова стать судьей КСУ. Тогда представитель президента Федор Вениславский сообщил, что в "Слуге народа" поддержат кандидатуру нардепа.
- Верховная Рада должна голосовать за законопроект №4533, в котором были поправки о настоящем конкурсном отборе, но их выбросили члены комитета по правовой политике.
- По словам председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова, там есть положение о том, что на место судьи КСУ могут претендовать нардепы. Он добавил, что якобы именно "под Ольгу Совгирю принимают этот законопроект".