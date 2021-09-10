Однак запідозрити депутатку в тому, що вона хоче неправовими методами потрапити до КСУ – абсурдно. Про у програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр сказав нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький.

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Чому "теорії змови" немає

За словами Жмеренецького, те, що Совгиря начебто хоче потрапити до КСУ неправовими методами, не узгоджується з її картиною світу, тому вона собі цього б не дозволила.

Навіть якби їй пропонували, депутатка б відмовилася, адже вона є "людиною честі й репутації". Жмеренецький заявив, що для нього цього достатньо, аби відкинути всі звинувачення.

Дочекаймося ухвалення закону й тоді аналізуватимемо, була та "теорія змови", чи не було. Я впевнений, що жодної змови немає,

– наголосив нардеп.

Зверніть увагу! Громадські організації закликали депутатів не підтримувати законопроєкт №4533 про Конституційний Суд, оскільки в ньому не передбачена конкурсна процедура відбору суддів.

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Програма "Перехресний допит" з Олексієм Жмеренецьким: дивіться відео

Що цьому передувало