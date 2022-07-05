Измены нет, – в Минобороны объяснили ограничения на передвижение для военнообязанных

Александр Мотузяник – спикер Минобороны – объяснил ограничения на передвижение для военнообязанных. Он заявил, что этот вопрос получил огромный запрос от общества.

По словам Мотузяника, сейчас идет процесс совершенствования нормативно-правовой базы, которая уже действует. Такую норму уже заложили в законе Украины О всеобщей воинской обязанности и военной службе. Он действовал еще с 1992 года.

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Такая норма уже была заложена. Однако сейчас для выполнения этой норм в рамках нормирования этого процесса Генеральный штаб отработал соответствующий перечень.

Мотузяник заметил, что раньше ограничений не было. В то же время нужно понимать, что сейчас в стране идет война. Очень важно, чтобы государство владело информацией об имеющемся мобилизационном ресурсе. Соответствующую информацию также должны иметь руководители территориальных центров укомплектования на местах.

Никакой измены не будет. Вся информацию донесут и отшлифуют. Определят категории граждан. По состоянию на сейчас говорится о призывников, военнообязанных, а также о резервистов,

– заявил представитель Минобороны.