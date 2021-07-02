Никакой подготовки нет, – Кремль о встрече Зеленского и Путина

В Кремле заявили, что никакую подготовку ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не ведут. Ранее российский президент сообщил, что не видит смысла в общении с украинским лидером.

Об отсутствии подготовки во время разговора с журналистами рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. На такое заявление повлияли недавние слова Зеленского.

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Кремль говорит, что не готовится ко встрече Зеленского и Путина

Москве не понравилось, что президент Украины отметил разницу украинского и российского народов. Это, по словам Пескова, "никак не укладывается в процесс подготовки встречи" лидеров.

И, кстати, если абстрагироваться от таких неудачных, на наш взгляд, заявлений, субстанциально никакая подготовка не ведется и никакие шаги в этом плане не делаются,

– отметил пресс-секретарь Путина.

У Зеленского отреагировали на заявления Москвы

Накануне Зеленский сказал, что у украинцев и россиян много общего, однако они никогда не были единым народом . Такое заявление он сделал после того, как Путин взялся утверждать, что "украинцы и россияне вообще единый народ", а разницы между ними якобы нет.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" назвал эту информацию "банальной психологической уловкой российской стороны".

Возможная встреча президентов Украины и России: что известно