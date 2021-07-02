Никакой подготовки нет, – Кремль о встрече Зеленского и Путина
Источник:ТАСС
В Кремле заявили, что никакую подготовку ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не ведут. Ранее российский президент сообщил, что не видит смысла в общении с украинским лидером.
Об отсутствии подготовки во время разговора с журналистами рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. На такое заявление повлияли недавние слова Зеленского.
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Кремль говорит, что не готовится ко встрече Зеленского и Путина
Москве не понравилось, что президент Украины отметил разницу украинского и российского народов. Это, по словам Пескова, "никак не укладывается в процесс подготовки встречи" лидеров.
И, кстати, если абстрагироваться от таких неудачных, на наш взгляд, заявлений, субстанциально никакая подготовка не ведется и никакие шаги в этом плане не делаются,
– отметил пресс-секретарь Путина.
У Зеленского отреагировали на заявления Москвы
Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" назвал эту информацию "банальной психологической уловкой российской стороны".
Возможная встреча президентов Украины и России: что известно
- Зеленский предложил главе Кремля встречу еще в апреле 2021 года. Тогда Россия массово стягивала войска к восточной украинской границе.
- В ответ на предложение приехать на Донбасс Путин посоветовал провести переговоры с боевиками.
- В конце апреля украинский лидер дал поручение Офису Президента провести переговоры с администрацией Путина касательно организации встречи.
- Недавно Зеленский отметил, что сейчас "мяч – на стороне России", ведь Украина все зависящее от нее уже сделала.