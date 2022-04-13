"Никакой Сызрани": россияне ввели санкции против конгрессменов США и Канады
Россия решила ответить на санкции США и Канады, которые были введены против режима Путина за нападение на Украину. Под российские ограничения попали американские и канадские конгрессмены.
Под санкции попало 398 американских конгрессменов
О санкциях в отношении конгрессменов США и Канады информируют российские СМИ. Сообщается, что ограничения введены в ответ на "антироссийские" санкции администрации президента США Джозефа Байдена.
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МИД России решил ввести санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США.
В сообщении говорится, что члены Палаты представителей, включая руководство и глав комитетов, "вносятся в стоп-лист России на постоянной основе".
Также Россия внесла в свой так называемый "черный санкционный список" 87 канадских сенаторов.
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